Ніякої іншої ідеології, крім шовіністичної та оборонної, сьогодні в Росії немає, — Шендерович

Сьогодні в сучасній Росії немає жодної іншої ідеології, крім шовіністичної та оборонної — це єдине, що робить Путіна політиком.

Про це в інтерв’ю «Цензор.НЕМАЄ» заявив російський письменник-сатирик Віктор Шендерович.

За словами письменника, це єдине, що робить Путіна політиком.

«Тому що за межами цього, якщо припустити, що він менеджер, то він — дуже хріновий менеджер. Переможений економіку, програв статус країни, викинутий геть. Економіка, втеча капіталу, втеча мізків, стан рубля і так далі – він все програв. Крім одного. Але цього вистачає, щоб тримати травмовану нашу ментальність в стані деякого відносної єдності. Це ось «ми проти всього світу». А навколо – зрадники-слов’яни, Україна, яка лягла під Америку; Балтика, яка не цінує добра, Європа бездуховна, Америка, в якій вранці в Техасі прокидається фермер і думає: як би знищити Росію, як би напаскудити Росії? «, — іронізує Шендерович.

«І це галлюцинаторно відчуття, — єдине, що, як не дивно, сьогодні збирає націю. Як не драматично, як не смішно це звучить. Але це те, що робить нас нацією. Іншої ідеї немає», — підсумував Віктор Шендерович.