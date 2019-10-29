Рада має намір удвічі підвищити надбавку на догляд за особами з інвалідністю з дитинства I групи

Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 2031, який передбачає збільшення вдвічі надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства I групи. За проголосували 324 нардепа.

Законопроектом передбачено підвищити надбавку на догляд:

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи з 75 відсотків до 150 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи з 50 відсотків до 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, — з 15 до 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Згідно з пояснювальною запискою, для цього в держбюджеті на 2020 рік необхідно передбачити додаткові видатки в сумі понад 18,2 млрд грн на ці цілі мають намір направити гроші за рахунок недопущення укриття податків і зборів у тіньовому секторі економіки і офшорних зонах.

Очікується, що законопроект набуде чинності з наступного дня після офіційного опублікування і буде введений в дію з 1 січня 2020 року.