Рада має намір удвічі підвищити надбавку на догляд за особами з інвалідністю з дитинства I групи

Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 2031, який передбачає збільшення вдвічі надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства I групи. За проголосували 324 нардепа.
Законопроектом передбачено підвищити надбавку на догляд:
- особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи з 75 відсотків до 150 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи з 50 відсотків до 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, — з 15 до 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Згідно з пояснювальною запискою, для цього в держбюджеті на 2020 рік необхідно передбачити додаткові видатки в сумі понад 18,2 млрд грн на ці цілі мають намір направити гроші за рахунок недопущення укриття податків і зборів у тіньовому секторі економіки і офшорних зонах.
Очікується, що законопроект набуде чинності з наступного дня після офіційного опублікування і буде введений в дію з 1 січня 2020 року.
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