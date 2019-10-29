У «Слуги народу» працюють над концепцією імперативного мандата і відкликання виборцями мажоритарників

У партії «Слуга народу» працюють над концепцією імперативного мандата і відкликання депутатів-мажоритарників виборцями.

Про це в коментарі LB.ua заявив глава фракції Давид Арахамія.

«Підготовка законопроекту щодо імперативного мандату — на стадії робочої групи. Було перше засідання, і потім ми не збиралася… Є концепція, що в нашій партійній програмі було обіцяно відкликання народного депутата. Це правильний інструмент», — розповів він.

Арахамія додав, що депутати-мажоритарники «озвучують справедливу логіку про те, що їх обирають люди на окрузі».

«Кажуть: люди голосували особисто за мене. І тому не може партія взяти і як би проігнорувати думку виборців округу (забрати мандат депутата, — ред.). Тому правильно прописати таку процедуру, коли самі виборці цього округу зможуть відкликати мажоритарника, якщо до нього буде недовіра людей. Тобто, щоб було якесь кількість підписів, які збирають виборці, ініціюють процедуру відкликання такого народного депутата і перевибори. Це буде справедливий процес», — вважає глава президентської фракції.

За його прогнозами, «було б добре, щоб до нового року ми вже визначилися з концепцією і основними положеннями цього закону».