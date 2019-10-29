Фесенко: Хорошковському не світить крісло прем’єр-міністра України

Розмови про те, що колишній голова СБУ та екс-віце-прем’єр часів Януковича Валерій Хорошковський найближчим часом може зайняти якусь високу посаду в державі не мають жодної правдивої забарвлення.

Таку думку в інтерв’ю одному з видань висловив політолог Володимир Фесенко.

За його інформацією, Хорошковський дійсно після прильоту в Україну приїжджав на Банкову, де у нього була зустріч з президентом Зеленським, адже вони добре знайомі ще зі співпраці на телеканалі «Інтер», власником якого в свій час і був Хорошковський. Тим не менш, під час зустрічі не обговорювалися жодні пропозиції про те, щоб Хорошковський зайняв якусь важливу посаду. Проти цього виступають обидві сторони – і президент, і сам Хорошковський. Останній лише надає Зеленському консультативні послуги.

Володимир Фесенко також додав, що він упевнений в тому, що президент Зеленський буде дотримуватися раніше публічно озвученої принципу: старим елітам не місце в політиці. Тому ні Йому, ні комусь іншому з оточення Януковича не світить тепле крісло біля влади в найближчій перспективі.