Україну свідомо занурюють у хаос — політолог

По цеглинці, по камінчику, по жменьці передпродажної землі ми самостійно і добровільно складаємо свою власну Голгофу. Тому що на хаосі, свавілля і безперервних внутрішніх конфліктах модно відмінно заробляти. І робити запаморочливі кар’єри.

Такі оцінки оголосив сьогодні в ФБ політолог Михайло Подоляк.

Саме тому в нинішньому хаосі занадто багато прямих заинтересантов. З різних причин. І це, по суті, і є єдиний діючий у нас соціальний ліфт”, коли за рахунок не/професіоналізму, але жлобства і агресії ти можеш зайняти найкрутіше місце і швидко обзавестися непоганий копійкою…

… Прямо скажемо, що коли в країні немає загальноприйнятих «червоних прапорців», обов’язкових обмежувачів, що позначають межі того, що можна, а чого не можна, то розраховувати на розум не доводиться. Тому ключові інвестиції — час, гроші, люди йдуть виключно в програми руйнування. Або в програми залякування. Або в програми ситуативного образливого хайпи…

Навколо нашого махозистского саморуйнування утворилася ціла багатомільярдна індустрія. Багато грошей, багато можливостей, багато зацікавлених соціальних груп, які давно зрозуміли, що кар’єри в Україні можна робити тільки у бійках, суперечках, війну «всіх проти всіх».

Політичні партії і громадські рухи будуються не стільки з ідеологічних потреб, скільки як адресного локомотива, який повинен допомогти пробити дорогу крізь інших агресорів.

Паралельно з публічної частиною будь-яка партія зобов’язана мати ручних вуличних бійців. Краще організовані парамілітарні бригади, які здатні забезпечити жахливе насильство в потрібний момент.

У якості надбудови потрібні такі медійні голови, які і будуть закликати пускати кров і працювати строго в нішах екзальтованих прихильників. Взагалі весь потенційний електорат старанно запугивается і вводиться в стан масової депресії. Щоб не було часу подумати. І тільки в цьому випадку правильно сформований ударний бренд, основу якого складають випадкові люди, може запросто заскочити у владу. І?..

… І нічого. Тому що заинтересанты хаосу не зацікавлені в тому, щоб монопольні політичні групи наводили порядок. Тому що порядок, правила, професіоналізм відразу закриє ліфти для нинішніх політичних зірок. Кому вони потрібні, якщо немає суспільного запиту на бійку, мордобій або слинявий крик в ефірі?..

… Це єдина причина нинішнього нашого статус/кво. Занадто багато тих, хто в нормальних конкурентних умовах буде сидіти в самому низу. Але в умовах постійного громадського конфлікту робить запаморочливу кар’єру.

Їх багато і в минулому заклику, і в цьому. А значить, поки триватиме наш улюблений хаос, здатний виштовхнути нагору найзапекліших «корисних» і «непотрібних» ідіотів, ми продовжимо насолоджуватися падінням вниз)…