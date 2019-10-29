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Чотири тисячі освітян прийшли під Раду

29.10.2019

Сьгодні, 29 жовтня, Київська міська організація “Профспілки працівників освіти і науки України” проводити акцію протесту проти звуження прав та гарантій освітян.

Захід розпочався о 13.45 біля будівлі Верховної Ради.

Як йшлося в анонсі заходу, основні вимоги протестувальників зводяться до законопроекту “Про повну загальну середню освіту”.

На захід зібралося близько п’яти тисяч освітян і небайдужих киян. Люди зайняли майже весь простір площі біля парламенту.

Частина вулиці Михайла Грушевського перекрита від будівлі Кабінету Міністрів до вулиці Липської.

 

 

 

 

 

 

 

Фото — Роман Пєтушков

Серед вимог освітян:

  • Зберегти надбавки та доплати, у тому числі за вислугу років, престижність педагогічної праці, перевірку зошитів, завідування кабінетом, класне керівництво, вчене звання, науковий ступінь;
  • Зберегти можливість роботи за безстроковими трудовими договорами для працівників пенсійного віку;
  • Не запроваджувати 40-годинний робочий тиждень для педагогічних працівників;
  • Не запроваджувати обов’язкову сертифікацію для педагогічних працівників.

 

Фото — Роман Пєтушков

Фото – Роман Пєтушков

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