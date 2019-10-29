Чотири тисячі освітян прийшли під Раду

Сьгодні, 29 жовтня, Київська міська організація “Профспілки працівників освіти і науки України” проводити акцію протесту проти звуження прав та гарантій освітян.

Захід розпочався о 13.45 біля будівлі Верховної Ради.

Як йшлося в анонсі заходу, основні вимоги протестувальників зводяться до законопроекту “Про повну загальну середню освіту”.

На захід зібралося близько п’яти тисяч освітян і небайдужих киян. Люди зайняли майже весь простір площі біля парламенту.

Частина вулиці Михайла Грушевського перекрита від будівлі Кабінету Міністрів до вулиці Липської.

Фото — Роман Пєтушков

Серед вимог освітян:

Зберегти надбавки та доплати, у тому числі за вислугу років, престижність педагогічної праці, перевірку зошитів, завідування кабінетом, класне керівництво, вчене звання, науковий ступінь;

Зберегти можливість роботи за безстроковими трудовими договорами для працівників пенсійного віку;

Не запроваджувати 40-годинний робочий тиждень для педагогічних працівників;

Не запроваджувати обов’язкову сертифікацію для педагогічних працівників.

Фото — Роман Пєтушков

Фото – Роман Пєтушков