Чотири тисячі освітян прийшли під Раду

Сьгодні, 29 жовтня, Київська міська організація “Профспілки працівників освіти і науки України” проводити акцію протесту проти звуження прав та гарантій освітян.
Захід розпочався о 13.45 біля будівлі Верховної Ради.
Як йшлося в анонсі заходу, основні вимоги протестувальників зводяться до законопроекту “Про повну загальну середню освіту”.
На захід зібралося близько п’яти тисяч освітян і небайдужих киян. Люди зайняли майже весь простір площі біля парламенту.
Частина вулиці Михайла Грушевського перекрита від будівлі Кабінету Міністрів до вулиці Липської.
Фото — Роман Пєтушков
Серед вимог освітян:
- Зберегти надбавки та доплати, у тому числі за вислугу років, престижність педагогічної праці, перевірку зошитів, завідування кабінетом, класне керівництво, вчене звання, науковий ступінь;
- Зберегти можливість роботи за безстроковими трудовими договорами для працівників пенсійного віку;
- Не запроваджувати 40-годинний робочий тиждень для педагогічних працівників;
- Не запроваджувати обов’язкову сертифікацію для педагогічних працівників.
Фото — Роман Пєтушков
Фото – Роман Пєтушков
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