Нова влада вирішила, що українців треба раскуркуливать — експерт

Це типова модель, коли кормова база «еліт», як в пітерських робітників у часи воєнного комунізму, починає скорочуватися. Столиця перетворюється в Капітолій з «Голодних ігор», а інша країна — в дистрикты, які потрібно «віджимати» на фінансовий фарш.

Про «продотрядах» або новому розкуркулення подушок. З боку, дії влади можуть здатися алогічними.

Таку думку висловив економічний експерт Олексій Кущ.

Мова йде про «фіскалізації ФОП-ів», посилення субсидіарної системи. Точно так само в стилі «сюр» виглядає мрія Гончарука про мільярди, які населення понесе державі. Звідки це «декабристський»: «занадто далекі вони були від народу…».

А скринька ломом відкривався. Моє особисте спостереження — правлячі еліти та їхня обслуга чомусь переконані в тому, що народ в Україні дуже багатий, лише придурюється.

Тут Вам і тест київських доріг і знову ж заповнюваність київських ресторанів.

Влада думає, що людей потрібно примушувати більше платити, під будь-яким приводом: податки, медицина, тарифи, хабарі.

І далі — більше. Потрібно «раскуркуливать»: вводити податкові декларації, плату за «легалізацію», контролювати «великі» покупки.

Це типова модель, коли кормова база «еліт», як в пітерських робітників у часи воєнного комунізму, починає скорочуватися. Столиця перетворюється в Капітолій з «Голодних ігор», а інша країна — в дистрикты, які потрібно «віджимати» на фінансовий фарш.

Щоб людям було не так сумно — ось Вам «петросянщина» у вигляді 95-го кварталу «хор імені Верьовки».

Але рано чи пізно, шоу дає збій і на «фарш» надсилаються «дистрикты», а умовний Капітолій.

Це один сценарій. Але є і другий: на зміну «продотрядам» приходить «нова економічна політика», а замість «мозочкових» — з’являються справжні мозкові центри.

Третього не дано….