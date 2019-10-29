Про це думають мільйони: у Порошенка прокоментували заклики Федини вбити Зеленського

Депутат Верховної Ради від «Європейської солідарності» Яна Зінкевич переконана, що її колега по фракції Софія Федина, яка записала відео з погрозами вбивством президенту Володимиру Зеленському, висловлює цим не тільки свою особисту позицію, а «думка ветеранського, волонтерського спільноти та громадянського суспільства».

«Замість того, щоб стежити за своїми депутатами, як президент, так і партія «Слуга народу», роблять напади на нашого депутата Софію Федину. Її емоційний виступ — це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів, а не тільки її. І вона має право на цю думку», — вважає Зінкевич.

Також, за її словами, президент, чотири рази ігнорували повістки в армію під час війни, а тому «не має морального права робити подібні зауваження тим, хто п’ять років захищає держава».

«Рада президента йти в армію тим людям, які захищали нас всіх і його в тому числі, — це абсурд. І мені, дівчині, яка в 18 років добровольцем пішла на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка чотири рази ухилявся від повісток в армію. Я бачу, що таке ставлення до захисників стає ідеологією влади. Влада повинна чітко зрозуміти: з нами так не можна! Ні з ветеранами, ні з громадянським суспільством, ні з волонтерами», — сказала вона.

Як повідомляли раніше, напередодні в українському політикумі розгорівся скандал з приводу висловлювань Федини та її подруги Олени Самбул, відомої під псевдонімом Маруся Звіробій. Остання, використовуючи потік нецензурної лайки на адресу Зеленського, пообіцяла, що його вб’ють, розмірковуючи при цьому, яким саме чином це краще варто зробити. Її соратниця з парламенту при цьому була менш різка.

«Випадково може вибухнути граната… А знаєш, там обстріл бувають «абсолютно випадково». Але, чесно кажучи, було б самим красивим, щоб все це сталося саме під час московських обстрілу, коли дехто знову в блакитній сорочці або в білій припреться на передову», — заявила Федина, не уточнивши, проте, чи є у неї дійсно зв’язку з проросійськими бойовиками, які дозволили б це здійснити.

Згодом Федина записала окреме відео, де підтвердила, що хоче, щоб Зеленський потрапив під обстріл. «Так, я підкреслю ще раз: я дуже хочу, щоб президент Зеленський на своїй шкурі відчув всі прильоти», — зазначила вона.