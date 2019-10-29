Віктор Небоженко: “Президент повинен бути жорстоким до олігархам”

Хто Ви, містер Зе»? Після поїздки президента Зеленського в АТО, весь Інтернет вирує і шукає відповіді на питання – хто він? Хам або лох?

А може просто талановитий артист, вміло грає свою роль і манипулирующий почуттями електорату? Чи випадковий політик, невміло приховує свій страх перед майбутньому і тяжкістю своєї політичної ролі.

А нам зараз, як повітря, потрібен чесний, мужній і розумний президент країни. Він повинен бути жорстоким, насамперед, до олігархів, які гарячково «доїдають» Україну. Саме олігархам президент України повинен був чесно і голосно сказати, і переконливо довести своїми справами: «я не лох!», а справжній президент України, яка вірить мені, і я її не підведу.

А всіх інших не треба переконувати, що «я не лох»,- треба діяти як президент України. І тоді ніхто не буде сумніватися і гадати, хто наш президент – лох, хам чи слабкий політик, маріонетка, комік або талановитий драматичний артист. Він президент України.

Віктор Небоженко