Рада вводить штрафи для водіїв за неправильну перевезення дітей

У вівторок, 29 жовтня, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, що передбачає адміністративну відповідальність водіїв за порушення правил перевезення дітей.

Про це повідомляє ТһеБабель.

Відомо, що за документ проголосували 322 нардепа за скороченою процедурою.

У разі остаточного прийняття документа на порушників накладатимуться штрафи. За перевезення дітей в приватному авто без дитячого автомобільного крісла — 510 гривень перший раз і 850, якщо повторно протягом року.

Закон передбачає, що перевезення в дитячому кріслі підлягають діти до 12 років або зростом до 145 див. Крім того, на думку авторів законопроекту, не можна перевозити підлітків до 16 років в кузові будь-якого вантажівки. Також під заборону потрапляють будь-які перевезення дітей в темний час доби.

Автори посилаються на зарубіжний досвід. Так, у Німеччині на порушників накладається штраф у розмірі 60 євро, в Чехії — 78 євро, в Естонії — до 400 євро, в Польщі — 35 євро.