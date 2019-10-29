Октоберфест забруднює атмосферу в 10 разів сильніше мегаполісу

Кожен рік Октоберфест триває не менше 16 днів: за цей час гості випивають мільйони літрів пива, з’їдають сотні тисяч смажених курочок і сосисок. Таке масштабне свято не проходить безслідно для навколишнього середовища.

Створювані Октоберфестом викиди метану — потужного парникового газу — оцінили Цзя Чень і її колеги їх Технічного університету в Мюнхені. Вчені проводили вимірювання під час проведення гулянь в 2018 році і підрахували, що на кожному квадратному метрі фестивальної площадки в секунду проводиться 6,7 мікрограма метану.

Велика частина метану створюється при приготуванні страв, смажених на відкритому вогні, однак близько 10% його автори пов’язують з газами, які виробляють відвідувачі Октоберфесту. Всього ж за період Октоберфесту в атмосферу надходить близько 1,5 тонни метану — приблизно вдесятеро більше, ніж за той же термін генерує такий великий місто, як американський Бостон.

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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в цьому році фестиваль пива Октоберфест пройшов у 186-й раз і відзначився подорожчанням і особливими заходами безпеки.

За матеріалами Naked-science

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