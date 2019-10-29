«Були погрози, що мене чекає доля Катерини Гандзюк»: депутат від «ЄС» зробила гучну заяву

У кулуарах парламенту народний депутат України від партії «Європейська солідарність» Софія Федина повідомила, що на її адресу почали надходити погрози.

За словами політика, все трапилося після її емоційного виступу, в якому вона розкритикувала манеру спілкування президента Володимира Зеленського з бійцями Золотом на Донбасі.

«Були погрози, що мене чекає доля Катерини Гандзюк, і я готуватися до зустрічі з Сашком Білим. Перед цим, задовго до стріму з Марусею Звіробій, також були погрози», — сказала депутат.

У той же час Федина повідомила, що вже подала заяви в Генеральну прокуратуру і Міністерство внутрішніх справ. Однак листи відомства їй повернули. «У них зазначено, що ці погрози не мають складу злочину. Мені цікаво, що це за подвійні стандарти», — зазначила депутат.

Нагадаємо, раніше Федина, виступаючи в ефірі телеканалу Прямий, заявила, що готова принести свої вибачення Володимиру Зеленському. При цьому народна обраниця, що представляє парламенті 9-го скликання партію «Європейська солідарність», підкреслила, що зробить це тільки після того, як президент і члени фракції «Слуги народу» вибачатися за свої слова, що ображають українців, українських військових і державність. За словами Софії Федини, вона згодна принести свої вибачення Володимиру Зеленському, але на певних умовах. Народна обраниця пояснила, що зробить такий крок лише після того, як президент, разом з членами його політичної сили в парламенті, теж вибачаться за всі слова, що ображають українських громадян, військових і державність у цілому.