«Не штрафи, а сенсорна кнопка»: Устінова пояснила, як можна вирішити проблему неперсонального голосування у парламенті

Олександра Устінова, спілкуючись з журналістами в кулуарах парламенту, пояснила, як можна вирішити проблему неперсонального голосування у Раді.

На думку народної обраниці від партії «Голос», грошові штрафи в даному випадку неефективні, і щоб позбавитися від «кнопкодавства» потрібно ставити сенсорні кнопки на робочих місцях депутатів».

Олександра Устінова стверджує, що грошові штрафи за «кнопкодавство» у парламенті насправді не допоможуть вирішити дану проблему. Народна обраниця пояснила, що штраф, згідно з чинним законодавством, можна стягнути тільки після того, як буде винесено відповідне рішення суду. Виходить, що спочатку потрібно зафіксувати факт неперсонального голосування, потім провести розслідування, звернутися в суд, і дочекатися вердикту.

Між тим у нардепів буде можливість поддат апеляцію. У підсумку цей процес можна затягнути дуже надовго. За словами Устинової, фракція «Голоси» пропонує більш ефективний інструмент боротьби з «кнопкодавством» — встановити сенсорні кнопки на робочих місцях депутатів.