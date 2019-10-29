Геннадій Супіханов: як Милованов «завів» своєї людини, який буде освоювати Аграрний фонд

Прийшовши на посаду Міністра економіки, Тимофій Милованов, не маючи ні найменшого розуміння про діяльність органів виконавчої влади, почав замислюватися про великі гроші.

В корупційних починаннях йому допоміг партнер по KSE Алекс Ліссітса, завдяки якому відбуваються перші корупційні призначення.

Ліссітса, через призначеного заступника, привів Мілованову нікого Геннадія Супіханова — сина колишнього міністра аграрної політики (часів Кучми кінця 90-х) — Бориса Супіханова. Саме його, під приводом боротьби з корупцією, міністр економіки Милованов хоче поставити главою держтрейдера ПАТ «Аграрний фонд». Нинішнього керівника — Андрія Радченка, під виглядом боротьби з корупцією, вирішено «прибрати», не дивлячись на те що показники Аграрного фонду росли.

Офіційного наказу про призначення головою «Аграрний фонд» Геннадія Супіханова ще немає, адже конкурс не проводився.

В єдиному реєстрі Супіханов вже розмістив декларацію кандидата на посаду в. о. голови «Аграрного фонду» . Чому в реєстрі всього один кандидат на посаду глави «Аграрного фонду»? Правильно. Результати конкурсу заздалегідь відомі.

Саме в ці дні заступник Міністра Мілованова – Тарас Висоцький,

займається організацією конкурсу на посаду голови «Аграрного фонду», для чого підбирає ще двох технічних кандидатів.

Милованов особисто зустрічався з корупціонером Геннадієм Супихановым і заочно затвердив його на посаду голови фонду по причині того, що той має стильний піджак. Він навіть поцікавився його маркою, щоб купити собі такий же. Біографія Супіханова, який за свою трудову діяльність поцупив не один мільйон бюджетних грошей, Мілованова не цікавила. Хоча, після того як Міністр заявив, що він Дебіл, нас це не повинно дивувати.

«Лобіст» Ліссітса був тісно пов’язаний з батьком Геннадія — Борисом Супихановым через його компанію «Агротон», в якій раніше він був молодшим керуючим партнером .

Для досягнення мети Борис Супіханов щедро відшкодовує всі витрати Ліссітси з «заходу» на держтрейдера. А ось яка сума була виплачена Мілованову — не відомо.

Призначити на посаду голови «Аграрного фонду» Супіханова-молодшого — кінець кар’єри Мілованова.

Супіханов за останні десятиліття довів до фінансового краху два кар’єра – Нигинский і Мурафський (знаходяться на балансі Мінагрополітики) і до яких він мав пряме відношення. Перший з них має 7 млн грн податкового боргу при статутному капіталі в 5,8 млн гривень, другий – 2,01 млн гривень боргу, при 296 тис. гривень статутного капіталу.

Однак, судячи з декларацій про особисте майно Геннадія Супіханова за 2017 і 2018 року — банкрутство його не торкнулося, а в наявності — корупція і незаконне збагачення. Інакше звідки у молодого директора двох збиткових держпідприємств з боргами і скромною зарплатою виявилося активів на сотні тисяч доларів?

Також Супіханов -молодший володіє 5% акцій компанії «Голден Ленд»( торгівля зерном). В її акціонерів значиться екс-нардеп Василь Шпак, заарештований за махінації в «Украгролізингу». Головним бенефіціаром «Голден Ленда» з оборотом по торгівлі зерном, що перевищує 5 мільйонів доларів, до формальної продажу акцій був Супіханов-молодший. Примітно, що в декларацію за 2018 рік не була вписана його зарплата, як директора «Голден Ленд», а значить суб’єктом декларування надано завідомо недостовірні відомості, за що відповідно до ст. 366-1 КК України передбачається відповідальність.

Кредитні кошти, а також готівкові заощадження, зазначені в декларації, ні що інше як легалізація злочинних доходів: використання положення директора кар’єрів для незаконного збагачення у зв’язці зі столичними забудовниками. Відповідно, готівка в розмірі 3 млн гривень, є фактичним доходом від «схем», а кредит в 5,4 млн гривень – корупційна винагорода, але замасковане як «инсайдерское кредитування».

Сам факт банкрутства очолюваних ним кар’єрів свідчить про те, що Супіханов-молодший став «чорним» постачальником матеріалів (пісок, вапняк, гіпс, крейда) забудовникам: інакше ніде взятися податкових боргах вище статутного капіталу при рентабельності добувної промисловості в Україні більше 40%.

Свій трудовий шлях Супіханов-молодший почав у 2000-х роках, управлінцем в компаніях ЗАТ «Зерно України», ЗАТ «Інтерагро» та ЗАТ «Агро Нова». Їх кінцевим власником був Супіханов-старший –на той момент міністр АПК.

Цікаво, що одним з факторів сумно відомого банкрутства банку «Україна» в 2000 році називають неповернення $17 млн за кредитом, виданим саме «Інтерагро».

В 2004-2005 роках, одразу після перемоги «Помаранчевої Революції», молодий чиновник теж не загубився і зайняв вельми грошову посаду голови Госкаратининспекции. Користуючись службовим становищем, він організував «схему» по поставці зерна на елеватори Держрезерву, заступником голови якого був Михайло Грач, і мав неформальні зв’язку з Супихановым-старшим. «Прокладкою» для «схеми» було «Зерно України», на чолі якої був все той же Супіханов-молодший.

Але це – дрібниці, порівняно з тим, яке корупційне вплив Борис Супіханов мав на експорт зерна з України на початку 2000-х. Справа в тому, що зовнішні поставки агропродукції не могли проходити повз складів Госкарантининспекции, на яких повинна була проходити фумігація зерна. Ця процедура, а також її контроль не було чітко прописано, що давало багато простору для маневрів зі збором корупційної ренти «наверх». Супіханов-старший позбувся свого поста в 2005 році після того, як його зятя, голову Старокостянтинівської РДА, викрили у продажу «Зерну України» поцупленого «спонсорського» щебеню.

У 2006 році знову Борис Супіханов виявився потрібен «регіоналам», які прагнули встановити повний контроль над АПК України: у 2003-2004 роках Супіханов-старший був радником з аграрних питань прем’єр-міністра Віктора Януковича в парі з Миколою Супруном, дружина якого – Людмила Супрун – була співзасновником уже згаданого «Інтерагро».

Тільки отримавши посаду першого заступника міністра АПК, Борис Супіханов взявся відновлювати свій вплив через «своїх» людей в Госкарантининспекцию. Також – восстанавил схеми з поставками зерна Держкомрезерву, через «прокладку» «Зерно України».

У 2010 році Супіханов-старший покинув держслужбу і заснував «Агротону», де його життєвий шлях перетнувся з одним Мілованова – Алексом Лисситсей, став «публічним обличчям» компанії замість «чиновника-регіонала».

Вибори 2019 року відкрили Борису Супиханову нові небачені можливості. Досить колишнього підлеглого, у якого є «свій» заступник міністра економіки АПК і «не путевый» Міністр економіки, щоб домогтися «заходу» свого сина на самого великого і ефективного державного зернотрейдера, який спеціалізується на закупівлі зерна і постачання добрив аграріям.

А між тим тільки зараз Аграрний фонд «став на ноги» і почав показувати прибуток, але боюся Мілованова це не зупинить, і він вже зробив свій вибір.

telegra.ph