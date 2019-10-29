«Класно я …?»: Зеленський знову дозволив собі розслабитися, в мережу злили відео

Володимир Зеленський особисто проінспектував відремонтовану ділянку траси Н-08 Бориспіль-Запоріжжя за кермом автомобіля

Президент України перевірив дорогу Н-08 Бориспіль-Запоріжжя після капітального ремонту. На сторінці Офісу президента у Facebook з’явилося відео, на якому Зеленський їде по трасі за кермом автомобіля Toyota з донецькими номерами (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз).

Присутні на заході розповіли, що ніхто не очікував, що президент вирішить особисто проїхатися по трасі.

«Класно я проїхав?», — поцікавився Зеленський після своєї поїздки.

«Було несподівано», — відповіли президенту.

«Чого? Так не пускають за кермо. Що за люди?..», — пожартував президент.

Пізніше він зізнався, що отримав щиро задоволення під час своєї недовгої поїздки за кермом.

«Я з самого ранку отримав задоволення. Другий раз в рік. Перший раз на «Теслі». Сьогодні проїхався на «Тойоточке»», — заявив президент.