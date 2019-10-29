«Слуга народу» назвав розведення військ домовленістю між Україною і «ЛНР»

Депутат фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук написав, що ВСУ і «ЛНР» підтвердили готовність почати розведення військ в Золотому, чим викликав гнівні коментарі під повідомленням у Facebook

Про це він написав у Facebook.

Читачів поста обурила абревіатура «ЛНР», що, на їх думку, свідчить про визнання терористів.

«Це легалізація НВФ?» — цікавиться Василь Масний.

У відповідь Камельчук попросив назвати свій варіант, і йому запропонували писати «російські війська», «окупаційні війська», «терористи», «бойовики». Однак він так і не виправив свій пост.