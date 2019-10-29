В ОБСЄ підтвердили початок розведення сил на Донбасі

Представник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України Мартін Сайдик підтвердив початок розведення сил у Золотого, що в Луганській області.

Про це повідомила прес-служба ОБСЄ.

Більш того, Сайдик заявив, що на засіданні тристоронньої контактної групи продовжаться переговори про розведення сил і засобів вже в Петровському.

«Сторони тільки що відновили розведення сил і коштів Золотом. Вони запустили білі і зелені сигнальні ракети, які підтверджують їх готовність до цього», — заявив Сайдик.