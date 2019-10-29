«Ми вже на порозі»: Зеленський заявив про черговий прорив

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україну в найближчому майбутньому чекає економічний прорив.

Таку заяву він зробив в рамках виступу на Першому інвестиційному форумі в Маріуполі у вівторок, 29 жовтня.

«Я впевнений, що ми зараз стоїмо на порозі економічного прориву. Ми всі впевнені, дуже в це віримо і все для цього робимо», – сказав глава держави.

Зеленський уточнив, які саме показники викликали у нього настільки оптимістичний прогноз.

«У другому кварталі ми показали 4,6% зростання реального ВВП. Міжнародні організації істотно поліпшили свої прогнози по економічному зростанню України в наступному році. Україна піднялася на 7 позицій у рейтингу Doing Business. Міжнародні агентства підвищили наш кредитний рейтинг і змінили прогноз на «стабільний» і «позитивний», – пояснив він.

Президент звернув увагу на те, що в Україні сповільнилася інфляція. Про це, за його словами, свідчить, зниження Нацбанком України облікової ставки на 1%.

«Україна стає дійсно стабільним і передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу», – резюмував Зеленський.