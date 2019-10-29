Шизофренію можна діагностувати по волоссю

Фахівці Центру досліджень мозку RIKEN (Японія) виявили, що аномально високий рівень ферменту Mpst в мозку, який виробляє сірководень, пов’язаний з шизофренією. Стаття «Надлишкове виробництво сірководню і полісульфідів лежить в основі патофізіології шизофренії» опублікована в журналі EMBO Molecular Medicine.

Кращий спосіб діагностувати те чи інше стан — скористатися надійним биомаркером. Найбільш об’єктивним маркером для шизофренії вважається тестування реакції на переляк. У нормі ми не лякаємося, наприклад, гучного бавовни, якщо йому передує менш потужний звук: медики називають це преимпульсным інгібуванням (prepulse inhibition, PPI), та у пацієнтів із шизофренією немає ослабленої реакції на переляк після попереднього сигналу, тобто показники PPI у них знижені.

Команда RIKEN вирішила вивчити відмінності в експресії білка у мишей з дуже низьким і високим PPI. Вони виявили, що один білок (Mpst) експресувався більше в мозку мишей з низьким PPI, ніж у гризунів з високим PPI. Знаючи, що цей фермент бере участь у синтезі сірководню, вчені виміряли концентрацію цього з’єднання в волоссі мишей з низьким PPI. В результаті фахівці виявили підвищені рівні ферменту.

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«Ніхто ніколи не підозрював про причинно-наслідкового зв’язку між сірководнем та шизофренією, — розповів керівник дослідження Такео Йошикава. — Як тільки ми виявили це, то вирішили з’ясувати, як це відбувається і чи можна подібні результати на мишах перенести на людей з шизофренією».

На другому етапі експериментів японські дослідники з’ясували, що експресія Mpst була вище в мозку померлих людей, що страждають шизофренією в порівнянні зі здоровими учасниками експерименту. Більше того, рівні Mpst добре корелювали з тяжкістю симптомів, які відчували хворі.

Для підтвердження висновків команда досліджувала волосяні фолікули 150 людей, що страждають шизофренією. Результати виявилися однозначними: у всіх випробовуваних були зафіксовані більш високі рівні ферменту Mpst, ніж у здорових людей.

Незважаючи на те, що висновки дослідження можна співвіднести з усіма типами шизофренії, показники Mpst у волоссі можуть стати надійним биомаркером захворювання, завдяки якому його можна відстежити ще до того, як виявляться інші симптоми. При цьому, за словами вчених, головною причиною високих рівнів ферменту можуть бути запальний процес в мозку, який хворий переніс ще в ранньому віці, і подальші зміни в ДНК.

«Ми виявили, що антиоксидантні маркери, у тому числі вироблення сірководню, які компенсують стрес і запалення під час розвитку мозку, корелювали з рівнями Mpst в мозку людей з шизофренією. Наші результати дають новий шлях для розробки ліків», — підсумував Йошикава.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», пошук біомаркерів різних хвороб і навіть старіння і смерті в цілому — майбутнє медицини. Вже зараз розроблено аналіз крові, здатний визначити ризик смерті у наступні 10 років.

За матеріалами Naked-science

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