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«Ні кроку назад!» Зеленському влаштували масовий протест проти розведення військ на Донбасі

29.10.2019

У зв’язку з початком у вівторок, 29 жовтня, розведення військ в Золотом на Донбасі, під Офісом президента Володимира Зеленського влаштували акцію протесту.

Активісти назвали свій мітинг «Ні кроку назад». Під ВП зібралися близько 400 осіб. Фото і відео з Банкової опублікували в соцмережах.

Відзначається, що мітинг організував Штаб опору капітуляції. Активісти прийшли з прапорами та національною символікою. Під ВП встановили три намети і палили фаєри.

 

Twitter Марії Мадзігон

Зеленському влаштували протест проти розведення військ

Громадське

Зеленському висунули вимогу зупинити відведення військ. На думку протестувальників, це більше схоже на відступ української армії і може призвести до повної капітуляції України.

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕМАЄ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕМАЄ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕМАЄ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕМАЄ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕМАЄ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕМАЄ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕМАЄ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕМАЄ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕМАЄ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Укрінформ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Укрінформ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Укрінформ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Укрінформ

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