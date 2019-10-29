«Ні кроку назад!» Зеленському влаштували масовий протест проти розведення військ на Донбасі

У зв’язку з початком у вівторок, 29 жовтня, розведення військ в Золотом на Донбасі, під Офісом президента Володимира Зеленського влаштували акцію протесту.
Активісти назвали свій мітинг «Ні кроку назад». Під ВП зібралися близько 400 осіб. Фото і відео з Банкової опублікували в соцмережах.
Відзначається, що мітинг організував Штаб опору капітуляції. Активісти прийшли з прапорами та національною символікою. Під ВП встановили три намети і палили фаєри.
Twitter Марії Мадзігон
Зеленському влаштували протест проти розведення військ
Громадське
Зеленському висунули вимогу зупинити відведення військ. На думку протестувальників, це більше схоже на відступ української армії і може призвести до повної капітуляції України.
У Києві влаштували протест проти розведення військ
Цензор.НЕМАЄ
У Києві влаштували протест проти розведення військ
Цензор.НЕМАЄ
У Києві влаштували протест проти розведення військ
Цензор.НЕМАЄ
У Києві влаштували протест проти розведення військ
Цензор.НЕМАЄ
У Києві влаштували протест проти розведення військ
Цензор.НЕМАЄ
У Києві влаштували протест проти розведення військ
Цензор.НЕМАЄ
У Києві влаштували протест проти розведення військ
Цензор.НЕМАЄ
У Києві влаштували протест проти розведення військ
Цензор.НЕМАЄ
У Києві влаштували протест проти розведення військ
Цензор.НЕМАЄ
У Києві влаштували протест проти розведення військ
Укрінформ
У Києві влаштували протест проти розведення військ
Укрінформ
У Києві влаштували протест проти розведення військ
Укрінформ
У Києві влаштували протест проти розведення військ
Укрінформ