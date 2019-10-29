«Ні кроку назад!» Зеленському влаштували масовий протест проти розведення військ на Донбасі

У зв’язку з початком у вівторок, 29 жовтня, розведення військ в Золотом на Донбасі, під Офісом президента Володимира Зеленського влаштували акцію протесту.

Активісти назвали свій мітинг «Ні кроку назад». Під ВП зібралися близько 400 осіб. Фото і відео з Банкової опублікували в соцмережах.

Відзначається, що мітинг організував Штаб опору капітуляції. Активісти прийшли з прапорами та національною символікою. Під ВП встановили три намети і палили фаєри.

Зеленському влаштували протест проти розведення військ

Twitter Марії Мадзігон

Зеленському влаштували протест проти розведення військ

Громадське

Зеленському висунули вимогу зупинити відведення військ. На думку протестувальників, це більше схоже на відступ української армії і може призвести до повної капітуляції України.

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕМАЄ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕМАЄ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕМАЄ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕМАЄ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕМАЄ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕМАЄ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕМАЄ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕМАЄ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Цензор.НЕМАЄ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Укрінформ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Укрінформ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Укрінформ

У Києві влаштували протест проти розведення військ

Укрінформ