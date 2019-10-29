Молдавського олігарха Плахотнюка оголосили в міжнародний розшук

Колишній лідер Демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк оголошений у міжнародний і міждержавний розшук.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на Національний центр по боротьбі з корупцією (НЦБК) Молдови.

“Зважаючи на ігнорування порядку, спрямованої антикорупційними прокурорами, неявки в орган кримінального переслідування громадянин Володимир Плахотнюк Георге (1966 року народження), спочатку оголошений в національний розшук, і у відношенні якого була заявлена запобіжний захід – превентивний арешт, був оголошений у міжнародний і міждержавний розшук Національним центром по боротьбі з корупцією”, – йдеться в повідомленні.

Плахотнюк залишив Молдову 14 червня відразу після оголошення Демпартії про перехід в опозицію у Молдові. Після цього він подав у відставку з поста голови цієї партії, а в кінці липня відмовився від депутатського мандата.

Прокуратура Молдови порушила проти нього кримінальні справи за звинуваченням у відмиванні і участі в крадіжці грошей з банківської системи Молдови. Молдавський суд 11 жовтня видав ордер на арешт Плахотнюка.