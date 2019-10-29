Зеленський поговорив в Маріуполі з ветеранами «Азова»

Володимир Зеленський заявив ветеранам полку «Азов» у Маріуполі про готовність до діалогу.

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Кілька колишніх бійців «Азова» підійшли до Зеленському, коли той покинув головну локацію інвестфоруму RE:think. Invest in Ukraine. Один з ветеранів сказав президенту, що побоюється повторення трагедії 2015 року, коли бойовики з «Градів» обстріляли мікрорайон «Східний» в Маріуполі. Також він запропонував провести зустріч на «всеукраїнському рівні».

«Хлопці, я за будь-яку зустріч… Я завжди готовий до діалогу. Давайте вирішимо, знайдемо час», — відповів Зеленський.

Президент запропонував ветеранам передати голові Донецької облдержадміністрації інформацію про дату такої зустрічі.