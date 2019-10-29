Затримано злочинця, який намагався підірвати львівського забудовника

Правоохоронцям вдалося затримати і оголосити підозра чоловікові, який 15 травня 2019 р. підклав саморобну вибухівку в автомобіль відомого забудовника.

Про це на своїй сторінці в Facebook, у вівторок 29 жовтня, повідомила керівник прокуратури Львівської області Ірина Діденко.

Правоохоронці не повідомляють ім’я потерпілого, однак ясно, що мова йде про замах на вбивство 47-річного Олега Манзія, власника компанії «Парус Девелопмент», пише Zahid.net. 15 травня у Львові на вулиці Трускавецькій під час руху його BMW X6 спрацював вибуховий пристрій. Жертва, на щастя, вціліли.

29 жовтня правоохоронці затримали виконавця злочину. Ним виявився 49-річний львів’янин. При спробі оголосити підозра за місцем проживання чоловікові вдалося втекти. Проте виконавця злочину таки знайшли і затримали на кордоні Львівської і Тернопільської областей.

Нині прокуратура вирішує питання про обрання йому запобіжного заходу. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.