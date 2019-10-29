Побиття ветерана АТО в Запоріжжі: з’явилося фото з лікарні

У ветерана АТО Миколи Стельмаха, якого в Запоріжжі хулігани побили за зауваження, виявили доброякісну пухлину мозку – йому потрібно терміново робити операцію.

Про це повідомляє родичка потерпілого Маргарита Коленова в Facebook.

У Запоріжжі, 19 вересня, близько 3 години ночі в районі АТБ по вул. Університетська (Радянська) двоє невідомих нанесли 4 удари битою по голові 32-річному чоловікові, ветерану АТО Миколі Стельмаху, після чого зникли в невідомому напрямку.

Працівники Олександрівського відділення поліції з’ясували, що на бійця напав раніше судимий житель Запоріжжя 1992 року народження, затримали його.

Родичка Миколи Маргарита розповіла про стан чоловіки і подякувала всім, хто допоміг оплатити медикаменти і здавав кров. Близькі знову просять небайдужих про допомогу.

“Вчора лікарі з’ясували, чому в нього більше місяця тримається температура. У Колі гігрома. Це пухлина мозку, доброякісна. Але! Втрачено багато часу. Потрібна термінова операція. Зараз шукаємо хірурга, який допоможе йому і проведе операцію. Коля висох. Його мучать судоми. Підозра на сепсис в трахеї”, – йдеться в повідомленні.