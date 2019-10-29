Арестович підтримав Марусю Звиробий і зробив їй комплімент

Український політичний експерт Олексій Арестович підтримав учасницю ООС на Донбасі Марусю Звиробий, яку раніше жорстко розкритикували через заяв на адресу Зеленського.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook аналітик зробив репост одного з її відеозвернень до українців і назвав Марусю «чарівною жінкою».

«Варто переглянути. Практично повноцінний семінар за три хвилини. Будь як Маруся, підтримай слабких духом», — додав Арестович.

Відзначимо, в даному відео, крім коментарів про критику в свою адресу, вона також прокоментувала свої фотографії у формі радянської армії. За словами Звиробий, до початку російсько-українського конфлікту в 2014 році вона, як і багато, вважала росіян братами, однак під час війни зробила свій вибір.