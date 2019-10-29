Кучма за підсумками ТКГ: політичні питання — тільки після контролю за кордоном

Результати роботи ТКГ відкрили шлях до зустрічі в нормандському форматі, на якій може бути погоджена дорожня карта досягнення миру в Україні.

Про це заявив представник України в Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма, передає його прес-секретар Дарка Оліфер в Facebook .

«Підсумки роботи ТКГ за останній період відкрили шлях до зустрічі в нормандської форматі на вищому рівні, де, на думку Леоніда Кучми, можливо погодження дорожньої карти досягнення миру в Україні», — повідомила вона за підсумками засідання ТКГ в Мінську.

За словами Оліфер, сьогодні Тристороння контактна група отримала інформацію про початок розведення в Золотом.

«Згідно з Рамковим рішенням ТКГ від 2016 року наступним кроком має стати розведення сил і засобів на ділянці в районі н. п. Петровське — при 7-денному дотриманні режиму тиші», — написала Оліфер.

Прес-секретар Кучми підкреслила, що за межами цих ділянок ситуація з безпекою залишається «напруженою».

«Українська сторона зазначила, що врегулювання політичного блоку питань можливе тільки після повного рішення безпеки блоку питань Мінських угод, разом з врегулюванням проблеми контролю за українсько-російським кордоном», — резюмувала вона.