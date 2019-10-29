«Шкода, рук не видно»: нове фото Ківи в Раді викликало ажіотаж у мережі

В мережі опублікували нове фото народного депутата від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Ківи, який раніше оскандалився непристойною поведінкою у Верховній Раді.

Кадр опублікував у Facebook фотокореспондент Ян Доброносов.

Ківа єхидно посміхнувся на фото, що викликало відповідні асоціації з недавнім інцидентом. «Дивний чоловік. Подивився на мене і запитав, яких жінок я люблю», – підписав Доброносов.

«Страшно ставити лайк», «Він просто боїться, що тобі теж «Юля Конкурс краси в Одесі» подобається», «Ківа став сутенером?», «Шкода, на фото його рук не видно», «Хоче поділитися», «А не було звернення «доктор»?» – зіронізували в коментарях українці.

Нове фото Ківи в Раді викликало ажіотаж

Відзначився під постом і сам Ківа. Так, користувачка Ганна Пономаренко написала: «Не терпілося потеребонькать». «Ти часто думаєш про мій х**?» – відповів їй нардеп. Він відреагував ще на ряд коментарів.