Головний спеціаліст Нацбанку попався на хабарі поруч з офісом

У вівторок, 29 жовтня, співробітники поліції і СБУ затримали головного спеціаліста Національного банку України при спробі заволодіти коштами підприємця в сумі 50 тис. доларів.

Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, зазначену суму головний спеціаліст НБУ зажадав від директора приватного підприємства, що здійснює діяльність з обміну валюти, за сприяння в отриманні безстрокової Генеральної ліцензії НБУ на здійснення таких послуг.

Під час передачі частини обумовлених коштів у сумі 40 тис. доларів службовця банку затримали біля будівлі НБУ на Печерську.

Наразі затриманому особі готується повідомлення про підозру з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 15 год 4 ст. 190 (замах на шахрайське заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах) КК України. На місці події проводяться слідчі дії.