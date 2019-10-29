У Макіївці несподівано припинилися підземні поштовхи: місцеві жителі назвали причину

Жителі непідконтрольної Україні Макіївки Донецької області у соціальних мережах повідомляють, що після того, як проблему з підземними поштовхами в селищі «Об’єднаний» висвітлили підконтрольні ОРДО ЗМІ, поштовхи, що відбувається 2-3 рази на добу (зазвичай рано вранці і ввечері, ближче до ночі) припинилися.

Макіївчани відзначають, що відсутність поштовхів спостерігається другу добу. За їх словами, аналогічна ситуація спостерігалася півроку тому, коли жителі розташованих поруч селищ «Об’єднаний» і «Калініно», так само масово повідомляли про потужний підземних поштовхах. Тоді також створили комісію і поштовхи припинилися. У своїх коментарях люди пишуть:

«Як тільки виклали телефони для фіксації поштовхів, ввечері і вночі ні одного не застала. Ранкові не чую, ще сплю. Так що, є ще у когось сумніви, що це не природні явища?»

«І поштовхів відразу немає».