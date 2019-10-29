Василь Астіон бере «Укргазвидобування» в оборот

Люблячий скуповувати борги скандальний бізнесмен з Дніпра може розбагатіти за рахунок державного газодобувача

Днями головний годувальник природного газу, що належить НАК «Нафтогаз України» компанія «Укргазвидобування» заявила про блокування власних банківських рахунків. Джерелом своїх бід компанія назвала Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та ТОВ «Фінансова компанія «Фингруп Фактор», з подачі яких Північним апеляційним господарським судом було прийнято постанову про стягнення з ПАТ 215 млн грн., спричинило за собою арешт його рахунків.

«Дійсно весь тиждень рахунки арештовані. Компанія просить офіс президента і Кабмін провести перевірку працівників ФГВФО та вжити заходів щодо недопущення незаконного стягнення 215 млн грн. внаслідок можливих незаконних дій з боку Фонду», – йдеться в повідомленні «Укргазвидобування».

Опонентом газодобувної компанії ФГВФО став у 2015 р., коли «Дельта банк» був віднесений до категорії неплатоспроможних, а біля його керма стала підконтрольна Фонду тимчасова адміністрація. Задовго до цих подій «Укргазвидобування» активно кредитувалася в «Дельта банку», залучаючи кошти для поповнення оборотних коштів. Але один з останніх таких позик виявився для ПАТ невдалим: у 2013 р. держкомпанія взяла в борг у «Дельта банку» 150 млн грн., а повернути їх у встановлений кредитним договором строк (до 31 грудня 2014 р.) не змогла. В результаті позику став обростати пенями і штрафами, завдяки чому до 2015 р. виріс до згаданих 215 млн грн. Але до того часу банк Миколи Лагуна перейшов під управління держави, тим самим автоматично зробивши Фонд зацікавленою стороною у погашенні позики газовиками.

Домагатися цієї мети в ФГВФО стали класичним способом: право вимоги «Дельта банку» по стягненню коштів за кредитним договором з «Укргазвидобуванням» у лютому цього року було продано на інтернет-майданчику Prozorro. За даними «ОЛІГАРХА», переможцем відкритих торгів стало згадане вище ТОВ «Фінансова компанія «Фингруп Фактор», яке запропонувало за прострочений двохсотмільйонний кредит «Укргазвидобування» 75 млн грн. Трохи пізніше «Дельта банк» підписав з «Фингруп фактором» договір про переуступку права вимоги, а після того як ця фінансова компанія взялася за примусове стягнення боргу, її ініціатива і призвела до сьогоднішнього вердикту суду про арешт банківських рахунків «Укргазвидобування».

Склалася ситуація, за даними представників ПАТ, вже позначається на виробничій діяльності підприємства. «Зараз неможливо вести відвантаження продукції з газопереробних заводів. З «Шебелинки» (Шебелинський ГПЗ – «ОЛІГАРХ») теж. Працюємо тільки за старими контрактами, відвантаження за новим вести не можемо», – повідомив «ОЛІГАРХУ» представник «Укргазвидобування». За його словами, проблеми з відвантаженням пов’язані з тим, що забезпеченням за зазначеним кредитним договором між «Дельта банком» і «Укргазвидобуванням» була готова продукція і товари в обороті (нафта, конденсат, дизельне паливо та скраплений газ), заставодержателем якої зараз є ТОВ «ФК «Фингруп Фактор».

На фото – Василь Астіон

За офіційними даними, власниками «Фингруп Фактор» виступають дніпровські бізнесмени Євген і Василь Астионы – сини екс-начальника київського Убозу Миколу Астіона. У регіоні вони відомі як співвласники групи компаній Dnipro Agro, яка обробляє близько 50 тис. га землі. Головний з братів – Василь Астіон, що має в регіоні дуже неоднозначну репутацію, так само, як і його тесть Михайло Кошляк. Обидва вони ще кілька років тому проходили в якості обвинувачених у кримінальному провадженні №42016000000002133 за фактом вимагання, доля якого на сьогоднішній день невідома.

«ОЛІГАРХ» вже повідомляв про те, що Астіон засвітився в компанії «Солтекс Капітал», викупила у ФГВФО за 777 млн грн права вимоги банку «Надра» за кредитними договорами, у заставі за яким знаходиться недобудований ТРЦ Respublika Дмитра Фірташа. Останній, як відомо, є давнім опонентом сьогоднішніх керівників «Нафтогазу». Крім того, за чутками, до «Солтекс Капіталу» може мати відношення Денис Горбуненко – колишній співвласник Родовід Банку, який влаштувався в Лондоні, і якого вважають близьким до Фірташа.

На фото – Павло Фукс

Втім, джерела «ОЛІГАРХА» категорично заперечують відношення «віденського в’язня» до викупу боргів «Укргазвидобування». За їх даними, інтерес до цього проекту виявляв скандально відомий російсько-український бізнесмен Павло Фукс, чиї структури в минулому році вже були помічені в аналогічній активності проти «Укргазвидобування». «Він скуповує всі борги без розбору, його головний пріоритет – недооцінений актив», – говорить джерело «ОЛІГАРХА».

Борг «Укргазвидобування» перед «Дельта банком» ідеально вписується під цей критерій, на його номінальна вартість перевищує ціну продажу на Prozorro майже втричі. При цьому згадані брати Астіон є далеко не чужими для Фукса людьми. Зокрема, Василь Астіон є депутатом Дніпропетровської обласної ради, де він входить у фракцію партії «Відродження» – дітища екс-нардепа Віталія Хомутинника, який відомий як близький соратник Фукса і його бізнес-партнер з енергетичного бізнесу. У свою чергу, і Фукс, і Хомутиннік є давніми друзями найвпливовішого зараз олігарха України Ігоря Коломойського.

Якщо оточення Павла Фукса і справді вирішив заробити на боргах «Укргазвидобування», розвиток подій у цій темі прогнозувати відносно легко: «Фингруп Фактор» запропонує державним газовикам незначний дисконт від номінальної суми боргу та реструктуризований графік його погашення. Саме так свого часу вели себе структури з орбіти Фукса у випадку з стягненням боргів з Київського метрополітену. Але перед тим, як довести кейс «Укргазвидобування» до цієї стадії, компанії ще належить завершити процедуру відрізання для опонента всіх шляхів відступу.

Поки що в цьому процесі у «Фингруп Фактора» ще багато роботи: на початку минулого тижня «Укргазвидобування» заявила про призупинення постанови апеляційного госпсуду про примусове стягнення 215 млн грн Верховним судом, який винесе свій вердикт у цій суперечці лише через місяць.

oligarh.media