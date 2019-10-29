Зеленський перетворюється з Верховного Головнокомандувача у верховного дипломата-капитулянта — експерт

І тим самим відштовхує від себе боєздатну частину ВСУ. А також найбільш активну, пасіонарних частину українського суспільства, яка категорично проти повзучої капітуляції.

Пам’ятаєте, нещодавно я писав, що тональність розмови президента Зеленського з ветераном «Азова» щодо була вірною, а ось вимовлені слова — невдалими і неефективними? Тому що агресивний наїзд співрозмовника і його спроба маніпулювати повинні зустрічати адекватну відсіч з боку глави держави. Однак у словах повинна звучати не образа і виправдання («Я — не лох!»), а чітка державна позиція.

Про це написав близько години тому в ФБ політичний експерт Олександр Кочетков.

Але ж цей принцип — універсальний! І точно також він не повинен застосовуватися по відношенню до Росії і її президенту Володимиру Путіну. Бо з того боку на нас як раз агресивно намагаються тиснути і нами маніпулювати!

Але замість цього на масштабному інвестиційному форумі в Маріуполі президент Зеленський підкреслив, що мир і повернення наших територій досяжний виключно дипломатичним шляхом. І все.

А повинна була прозвучати ще й фраза на кшталт «Але ми завжди готові дати відсіч агресії і нанести агресору неприйнятні втрати». Тобто, проявити жорсткість по відношенню до Кремля і його недоимперским потуг.

Зрозуміло, що на цьому форумі все повинно бути м’якенько і гладенько. Але стратегія — важливіше.

Тому зі своєю чисто примиренческой позицією президент Зеленський перетворюється з Верховного Головнокомандувача у верховного дипломата-капитулянта. І тим самим відштовхує від себе боєздатну частину ВСУ. А також найбільш активну, пасіонарних частину українського суспільства, яка категорично проти повзучої капітуляції. І якій доведеться сповзати на позиції прихильників Петра Порошенка, хоча вони і не сприймають Тато за його мародерство і лицемірство.

І якщо «нормандський формат» все ж таки відбудеться, і президент Зеленський таки підпише там угоду, традиційне скомпонував якими-небудь Сурковим в Кремлі, то він зіткнеться з тим же, що і його попередник — неможливістю імплементувати обіцяне Путіну і європейцям в українське законодавство.

Причому, перешкодою знову стануть вуличні протести, масові протести, в яких візьмуть участь, в тому числі, і ті, хто голосував за ВАЗа.