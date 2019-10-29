Мільярдери Уолл-стріт напророкували світу 10 років революцій

Світова економіка в найближчі 10 років зіткнеться з наслідками технологічного прогресу, який може призвести до конфліктів і революцій.

Таку думку висловив мільярдер, засновник і співголова одного з найбільших у світі хедж-фондів Bridgewater Associates Рей Даліо, виступаючи на форумі Future Investment Initiative в Ер-Ріяді.

Рей Даліо назвав п’ять основних чинників, які, на його думку, нададуть фундаментальний вплив на світ у найближчі десять років.

«Розвиток технологій, таких як штучний інтелект, збільшить продуктивність у світовій економіці, але, як наслідок, збільшить і розрив в добробуті людей, призведе до нестачі робочих місць.

Друге слідство [процесу] — зростання економічних і ідеологічних конфліктів всередині країн.

Тому що посилення розшарування суспільства і різниця в ідеологічних підходах вже зараз призводить до конфлікту між капіталізмом і соціалізмом.

Я думаю, що внутрішні зіткнення змінять порядок світу в найближчі роки», — міркував Даліо.

«Ці зіткнення і є форма революцій, які відбуваються вже зараз. Це буде мати величезний ефект на ситуацію в економіці і соціумі», — резюмував бізнесмен.

Іншими факторами, що впливають на найближче майбутнє, Даліо назвав неефективність монетарних політик і ризики зміни клімату.

«Все це в сумі вкрай жахлива картина для найближчих десяти років», — уклав він.

З прогнозами Даліо погодилися співзасновник і голова фонду Blackstone Стівен Шварцман, а також президент банку Goldman Sachs Джон Валдрон.

«Не погодитися з Реєм було б неправильним кроком. Він майже завжди правий», — сказав Шварцман.

«Штучний інтелект принесе суспільству багато позитивних рішень, але він також створить і проблему зайнятості», — додав він.

«Ефективність зниження процентних ставок закінчилася, і незрозуміло, як управляти фінансовим інститутом у такому світі», — продовжував Шварцман.

«Людям все важче встигати за тим, як швидко все змінюється навколо.

І я думаю, що в найближчі п’ять років відбудуться радикальні зміни на ринку», — сказав глава інвестиційного банку HSBC Ноель Куїнн, закликавши аудиторію не помилятися в тому, що «хтось може змінити цю ситуацію поодинці».

Future Investment Initiative, відомий як «Давос в пустелі» — молодий форум, створений у 2017 році з ініціативи наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана як майданчик для презентації та обговорення плану амбітних економічних реформ королівства Vision 2030 (програма покликана знизити залежність королівства від експорту нафти і вивести країну в число провідних економік світу).