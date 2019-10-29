Коли Зеленський зустрінеться з Путіним: названі дати

Переговори президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним в рамках Нормандського формату можуть відбутися 8, 11, 15 листопада.

Про це повідомляє Telegram-канал «Легітимний».

Згідно інсайдерської інформації ресурсу, вищевказані дати узгоджені Києвом, Берліном і Парижем. Москва чекає результату розведення сил, після чого буде прийнято остаточне рішення.

Україна наполягає на тому, щоб зустріч в Нормандському форматі пройшла протягом тижня після того, як відбудеться розведення військ в Петровському і Золотом.

Росія, у свою чергу, очікує розведення військ з подальшим закріпленням відведення озброєнь Тристоронньої контактною групою, після чого зовнішньополітичні відомства держав повинні організувати переговори у Нормандському форматі.

«Процес переговорів триває. Торги по даті будуть йти, Україна поспішає влаштувати цю зустріч», — підкреслюється в повідомленні.