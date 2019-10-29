Міністр освіти виступила проти введення 40-годинного робочого тижня для вчителів

Міністр освіти України Ганна Новосад заявила, що виступає проти введення 40-годинного робочого тижня для педагогів.

«Сьогодні під Верховною Радою планується акція протесту працівників освіти. Причина — поправка партії Голос у законопроекту про середню освіту, яка передбачає введення 40-годинного робочого тижня для педагогів. Я б хотіла звернутися до наших педагогам і запевнити, що Міністерство категорично не буде підтримувати таких новацій».

Разом з тим глава відомства виступила за проведення реформи системи оплати праці педагогічних працівників шляхом зменшення кількості надбавок за рахунок внесення їх у посадовий оклад. Зокрема, надбавка за престижність, має, на думку Експертів, стати частиною посадового окладу вчителів.