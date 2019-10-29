«До 15 листопада»: Зеленський дав обіцянку добровольцям

Президент України Володимир Зеленський схвалив прийняття в першому читанні законопроекту про пільги для окремих категорій учасників АТО на Донбасі і пообіцяв добровольцям, що підпише документ.

Він озвучив свою позицію в кулуарах інвестиційного форуму в Маріуполі. Відповідне відео опублікувала у вівторок, 29 жовтня, прес-служба Офісу глави держави.

«Кожен з нас в боргу перед добровольцями, які захищали нашу Україну. Думаю, що це правильна відповідь. На жаль, це відбувається тільки зараз, а не п’ять років тому», – заявив президент.

Зеленський запевнив, що говорив про підтримку законопроекту на зустрічах з волонтерами та добровольцями, які він проводив останнім часом.

Після успішного проходження другого читання глава держави дав обіцянку підписати документ.

«Я упевнений, що парламент ухвалить цей законопроект у другому читанні. Я його підпишу. Ми ставили завдання зробити це до 15 листопада», – додав президент.