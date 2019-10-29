«Показове шмагання»: Чорновіл різко висловився про засідання «слуг народу»

Політик Тарас Чорновіл назвав закрите засідання фракції «Слуга народу» за участю президента Володимира Зеленського «демонстративно-показовою прочуханкою».

«Ця демонстративно-показова порка відбувається, щоб зберегти монобольшінство», – заявив Чорновіл в ефірі ObozTV.

Він пояснив, що у фракцію СН потрапили люди з абсолютно різними інтересами.

«Частина з них – «голодранці», у яких нічого особливого в житті не було. Інспектор газової контори, сімейний фотограф… Ці люди потягнуться до будь-якого, хто їм щось запропонує. Не обов’язково безпосередньо грошима. Можливо, якусь перспективу на майбутнє. Тому що вони розуміють – вони в перший і останній раз опинилися на верхівці, а потім з неї зваляться», – зазначив політик.

Крім того, за його словами, в президентську фракцію увійшли кілька груп людей, об’єднаних серйозними корупційними схемами».

«Там до 30-35 забудовників пройшли в парламент. «Брудних» забудовників, з дуже поганими схемами. І 30 з чимось- абсолютно несподівано, вперше в історії українського парламенту зайшло аграріїв-зерновиків. Хто такі зерновики? Це латифундисти з гігантськими територіями землі, які їм потрібно якимось чином легітимізувати», – розповів Чорновіл.

«Плюс виринають якісь цікаві особистості, на кшталт того ж самого Яценка, які щось пропонують. І фракція, яка не об’єднана ні ідеологією – там від вкрай проєвропейськи налаштованих до абсолютно проросійських – ні якимись принципами, ні партійною структурою, почала розвалюватися на очах», – додав він.

На думку Чорновола, історія з поліграфом спрямована на те, щоб нагадати всім цим групам про зняття депутатської недоторканності з 1 січня: «Таким чином, ви можете раптом залишитися без нічого і опинитися у в’язниці. Подумайте, чи варто вам грати в чиїсь ігри».

«Я думаю, ця порка зараз дасть результат. Якщо ми побачимо, що зараз тихенько спустять все на гальмах, то значить, що висновки зробила вся фракція… Всі ці групи будуть знати, перш ніж лобіювати щось своє, їм потрібно підійти до адміністрації (Офіс президента. – Ред.) і отримати на це дозвіл«, – припустив Чорновіл.