ОБСЄ обстрілу не побачила: у ООС порозумілися з-за ситуації з Золотим

Інформація про обстріл терористами «ЛНР» ділянки розведення сил і засобів у Золотого-4 Луганській області не була підтверджена.

Про це на сторінці в Facebook інформує прес-служба ООС. Уточнюється, що мова йде про обстріл 26 жовтня, який зафіксували представники Об’єднаних сил, проте який не знайшов підтвердження у СММ ОБСЄ.

Крім того, 5 обстрілів 28 жовтня, які російські окупаційні війська вчинили з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї у 5-кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4), відбулися поза зони розведення.

У прес-штабі пояснили, що фіксацію обстрілу позицій Об’єднаних сил (і ділянок розведення зокрема) проводить українська сторона, так і СММ ОБСЄ.

Фіксація провокацій останніми проходить на підставі інформації з відеокамер місії, розташованих на різних ділянках лінії розмежування.