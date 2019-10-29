Юсупова: злякалися жіноче напрямок патріотичного крила українців? Правильно! Бійтеся, раз боягузливі

В країні війна, відведення військ, але у нас це не головне, тут вирішили лінчувати двох дівчат, депутата і воїна, за неетичні висловлювання і погрози у бік президента Зеленського.

Про це у своєму блозі пише волонтер і блогер Наталія Юсупова.

За її словами, вона пару днів тому, як і багато обурилася, мовляв ну навіщо так грубо, ось дівчина воїн сказала, як думала, а ось депутату треба б думати в правовому полі і вести себе коректно, але потім почалося. З кожної водостічної труби і унітазу посипалися звинувачення і образи, ну прям замах на дрібного, прям план «Савченко-2». Злякалися жіноче напрямок патріотичного крила українців і правильно зробили. Нехай бояться, раз боягузливі. Ці дві панянки можуть і надавати потиличників, так і ніс зламати теж можуть.

Наталія Юсупова відзначає, як гнобити народ, так можна, а як висловити своє ставлення до влади, так не можна. Більше ніхто питати не буде, поріг страху в багатьох пройдено. Хоч президент, хоч звичайний громадянин повинен поважати військових, поважати людей, поважати тих, хто віддає сили країні, і ніхто не буде загрожувати. Блогер зазначає, найбільше смішно дивитися на истерящих мужиків з піною у рота: «Їх треба посадити, куди дивиться СБУ». Краще б ці труси пішли на фронт і там свою сміливість показали, ато лише протирають штани на ефірах і в парламенті.