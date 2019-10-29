Це велика помилка, – УПЦ КП про визнання ПЦУ Елладської церкви

Рішення Елладської православної церкви (ЕЦП) визнати Православну церкву України (ПЦУ) нібито “суперечить священним канонам і є великою помилкою”.

Про це заявив Відділ зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату.

“Висловлюємо жаль у зв’язку з цим рішенням, яке суперечить священним канонам і традиції церкви, а також є великою помилкою, яка завдає шкоди як православ’ю в Україні, так і всеправославній єдності”, – цитує заяву синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У заяві також зазначається, що рішення Елладської церкви є нібито “є ножем у спину канонічної Української Православної Церкви, яка всі роки страждала від церковного розколу”. Остаточне рішення про можливість подальшого перебування в євхаристійному спілкуванні з духовенством Елладської церкви буде приймати Священний синод УПЦ МП.

У свою чергу, сьогодні в ПЦУ повідомили, що з Синоду Елладської православної церкви надійшов лист на ім’я предстоятеля Православної церкви митрополита Єпіфанія.