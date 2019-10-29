Касьянов: образилися, одні за Петю, інші за Юлю, треті за Вову, але, як виявилося, вони однакові

Волонтер та блогер Юрій Касьянов у своєму блозі пише про те, що багато хто заявляє, що президент Зеленський – поганий, от, якби при владі були Тимошенко чи Порошенко, то ніхто б не здавав інтереси України і взагалі патріотично людей не знайдеш.

Касьянов зазначає, розумники, напевно, вже забули, як Юлія Володимирівна закликала «щоб жоден танк» не вийшов проти агресора, забули, як Петро Олексійович, отримавши булаву, тут вже оголосив перемир’я під Слов’янськом, під час якого загинуло більше наших хлопців, ніж до, а Гиркин обзавівся танками і розкотив 1-й блок-пост. Забули багато також про Іловайськ, про домовленості з ворогом, і грандіозний військовий парад на крові добровольців. Забули, як Юлія Володимирівна під час війни з не меншим блиском віддавала дочку заміж. До того ж незрозуміло, куди поділися її «Штаби оборони», з якими вона йшла на вибори в 2014-му і, куди зник її «Військовий кабінет», створений перед цими виборами і тільки під вибори. Відповідь проста: розпущені за непотрібністю.

За словами Касьянова, в цей час п’ять років тому Порошенко злив 32-й блок-пост, теж «розвів війська», кинувши на розстріл, як у тирі, два десятка солдатів і купу бронетехніки. Про ДАП, Дебальцеве теж можна нагадати. Але найприкріше, Зеленський виявився нічим не краще. Ось це його героїчне «я – президент світу!» заважає йому спати по ночах. І Юля нігті гризе від досади. Адже теж обіцяла домовлятися, розлучатися, ставила на «Нормандський формат», а він бац! – і не працює.