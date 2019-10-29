“Нафтогаз” готує новий позов проти “Газпрому”

Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” готує новий судовий позов проти компанії “Газпром” (Росія).

Про це повідомив виконавчий директор групи “Нетфегаза” Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

“Я часу не втрачав, оскільки працював над новими позовними вимогами до “Газпрому” в новому арбітражному процесі”, – написав він.

Також Вітренко додав, що він розуміє віце-президента Європейської комісії з Енергетичного Союзу Мароша Шефчовича, який заявив, що розчарований підсумком проведення тристоронніх переговорів між Україною, Європейським Союзом і Росією щодо транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.