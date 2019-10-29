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“Нафтогаз” готує новий позов проти “Газпрому”

30.10.2019

Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” готує новий судовий позов проти компанії “Газпром” (Росія).

Про це повідомив виконавчий директор групи “Нетфегаза” Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

“Я часу не втрачав, оскільки працював над новими позовними вимогами до “Газпрому” в новому арбітражному процесі”, – написав він.

Також Вітренко додав, що він розуміє віце-президента Європейської комісії з Енергетичного Союзу Мароша Шефчовича, який заявив, що розчарований підсумком проведення тристоронніх переговорів між Україною, Європейським Союзом і Росією щодо транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

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