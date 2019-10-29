Елладська церква направила офіційний лист про визнання ПЦУ

Предстоятель Елладської церкви, архієпископ Ієронім надіслав митрополиту Київському Єпіфанія лист, в якому офіційно підтверджується визнання Православної церкви України.

Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

У листі наголошується, що тепер між двома церквами немає ніяких перешкод для євхаристійного спілкування.

“Підносимо молитви всім серцем з нашої Святої Апостольської Елладської Церкви, посилаючи Вашому Блаженству поцілунок братської любові і простягаючи руку Церковного Спілкування”, – йдеться в листі.

Синод Елладської церкви також побажав Єпіфанія “звільнити церкву від занепокоєння, яке руйнує її єдність, і відновити в ній світ повною мірою”.