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Roshen переходить на биоразлагающиеся пакети

30.10.2019

Мережа магазинів Roshen переходить на биоразлагающиеся пакети, щоб зменшити використання поліетилену.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Уточнюється, що такі пакети зазвичай розкладаються за 3-5 років. Вони з’являться у всіх магазинах Roshen до кінця року.

Нові пакети виготовлені з використанням добавки d2w, прискорює розкладання. Завдяки їй продукти розкладання не будуть загрожувати природі.

При цьому екопакети візуально і якісно не будуть відрізнятися від колишніх поліетиленових.

«Введення в обіг екологічно-доброзичливих пакетів є ще одним кроком екологічної програми в межах розвитку корпоративної соціальної відповідальності Roshen», — пояснили в компанії.

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