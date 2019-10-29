Нова влада готова капітулювати і здати території, лише б зустрітися з Путіним — Парубій

Андрій Парубій, спілкуючись з журналістами ряду ЗМІ, заявив, що, на його думку, завдання нової української влади полягає зовсім не у збереженні української території.

Народний депутат від партії «Європейська солідарність вважає, що нова влада готова піти на будь-які умови, в тому числі і капітулювати, і здати території, лише б зустрінеться з Володимиром Путіним.

Андрій Парубій наголосив, що нинішня влада віддала наказ про відвід українських військ, наочно продемонструвала — її завдання полягає зовсім не в збереженні українських територій. Ці люди готові погодитися на будь-які умови, в тому числі, на капітуляцію і на решту територій, лише б зустрітися з Володимиром Путіним. За словами народного депутата, те, що відбувається зараз на Донбасі — це зовсім не розведення військ. Насправді там йде відступ української армії — бійці йдуть з ліній оборони, залишають території, які облаштовувалися ціною життів військових.

Нинішня влада просто не здатна адекватно реагувати на актуальні виклики. Вони не розуміють, що Путін зовсім не прагне ні до перемир’я, ні до розведення військ. Вона хоче відновити міць Радянського Союзу, в тому числі, і зовнішньополітичну, і для цього господареві Кремля взяти під свій контроль зовнішню і внутрішню політику України.