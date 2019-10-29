Журналістка розповіла про справу проти Порошенка

Журналіст Соня Кошкіна, посилаючись на свої джерела, запевняє, що відносно п’ятого президента України і чинного нардепа Петра Порошенка готується кримінальна справа. Воно буде пов’язане з Вищою радою юстиції.

Про це Кошкіна написала у своєму блозі.

«1. Справа по Порошенко готують. Суть: спірне призначення членів ВРЮ (Вищої ради юстиції).

2. По справі Шеремета усе складно, але готуються оголосити — впродовж найближчого часу — певні новини.

3. Положення Романа Труби дуже хитке. Сильно.

4. Горбатюка колишні колеги активно не люблять. Дуже активно. Пліткують, справи Майдану (паперова версія) мало не в портфелі у нього лежать. Де портфель — ніхто не знає.

5. Вчора на зустрічі президента з силовиками головною темою були разброды і хитання (у тому числі фінансово обумовлені) в СН. Справи проти нових/старих депутатів не обговорювали», — написала Кошкіна.