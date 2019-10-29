Не всі українці зможуть купувати валюту без обмежень. Людини прив’яжуть до банку, як до лікаря

Далеко не всі українці зможуть скористатися дозволом Нацбанку на купівлю іноземної валюти та банківських металів без обмеження.

Увечері 29 жовтня регулятор повідомив про скасування з 5 листопада 2019 року обмеження за валютним покупок у межах 150 тис. грн. Поки воно діє як для покупок у касах, так і в інтернеті.

«Обмеження щодо фінансового моніторингу на суми понад 150 тис. грн адже ніхто не відміняв. Простіше стане купити валюту після її продажу за гривню. Але для всіх інших великих покупок доведеться доводити походження грошей», — прокоментував ситуацію директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

За чинним законодавством, людина не повинен пояснювати походження своїх грошей для фінансових операцій до 150 тис. грн. Але як тільки її переступить — починається те, що банкіри називають повною верифікацією. Потрібно документами довести, звідки взялася велика сума. Тільки після цього можна буде придбати валюту.

«Причому, не вистачить однієї тільки папери, що чоловік продав квартиру або машину, і на цю суму хоче зараз придбати долари. Потрібно буде надати довідку з банку про безготівковій оплаті такої квартири або машини», — пояснив фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Спокійно купувати валюту без обмежень зможуть ті, хто давно обслуговується в банку і робив там великі проводки.

«Звичайно, якщо людина не перший рік обслуговується в банку і у нього по рахунку йдуть великі проводки, до яких звикли — фінансисти навряд чи стануть задавати додаткові питання. Якщо суми співставні: звичайно, студент, у якого на рахунку не було більше кількох тисяч гривень, не зможе без питань купити мільйон доларів. Новим клієнтам банків доведеться проходити тотальну перевірки і доводити походження коштів. По суті людини прив’язують до одного банку на довгий час (щоб не давати постійно пояснення різним структурам), як до лікаря. Так прийнято на заході», — зазначив Невмержицький.

На валютний ринок і курс гривні зняття обмежень для населення поки ніяк не вплине.

По-перше, в жовтні населення активно здавало валюту, і набагато рідше купувало. По-друге, купівля долара без обмеження може бути більш-менш масової лише після підвищення суми фінансового моніторингу, вплив якого описано вище. Втім, ситуація може змінитися після прийняття урядового законопроекту, яким збираються змінити закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».

Їм поріг фінансового моніторингу підвищується з 150 тис. грн до 400 тис. грн. Документ розробили фахівці Мінфіну разом з Держфінмоніторингом, Національним банком та експертами проекту USAID, і внесли в Раду в кінці вересня. Його прийняття очікується до кінця 2019 року. Після цього великі покупки валюти стануть доступні більшому числу людей. І на цей рахунок у банкірів є дві точки зору. Одні припускають більш активне подорожчання долара на піках ажіотажного попиту: коли люди зможуть викупати валюти скільки захочуть, і грати на підвищення курсу. А інші запевняють, що будуть працювати від зворотного, і навпаки — зможуть швидше заспокоювати панікерів.

«Раніше при різкому зростанні курсу валюти банки не могли швидко задовольнити попит населення, а небанківські спекулянти починали задирати курс ще вище. А тепер банки зможуть «гасити пожежу» необмеженої сумою продажу, стабілізуючи ринок», — вважає Олег Курінний.