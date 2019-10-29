Влаштували показуху: в мережі поділилися цікавим відео розведення сил у бойовиків ЛНР

У мережі показали, як бойовики створюють ілюзію розведення сил на Донбасі, яке стартувало у вівторок, 29 жовтня Золотом.

Відповідне відео опублікував Олександр Грім у Facebook.

«А ось вам показуха з боку окупантів. Зверніть увагу на металеві каски, речові мішки і відсутність розвантажувальних систем. Ті, хто працювали по противнику на ближніх дистанціях, підтвердять, що орки у такому вигляді не воюють», — написав у підпису до кадрів він.

Грім зазначив, що це ні що інше, як «чергове шоу».

«Їжте, зелебобыки, і нахваливайте далі свого сцаря-нелоха!» – прокоментував він кадри.

У мережі так само стали коментувати кадри.