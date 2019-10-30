У Лівії зростає кількість банкнот російського виробництва

Росія відправила на схід Лівії майже 4,5 млрд лівійських динарів ($3,22 млрд) з лютого по червень поточного року, передає Reuters.

Ґрунтуючись на даних російської митниці, агентство робить висновок про збільшення поставок в Лівії нових банкнот Центробанку і пов’язує це з настанням армії маршала Халіфи Хафтара на Тріполі.

Відзначається, що в лютому в Лівії були направлені три партії банкнот номіналом 20 і 50 динарів на суму приблизно 1 млрд динарів кожна.

В кінці червня з Росії надійшла четверта партія банкнот номіналом 50 динарів на суму 1,45 млрд динарів.