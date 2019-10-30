10-месячный щенок поджег зажигалкой дом (видео)

Жительница австралийского города Рингвуд по имени Ди завела в Instagram-аккаунт для своего 10-месячного французского бульдога Арчи, который прославился в сети из-за того, что поджог дом. Об этом сообщает Daily Mail.

Ди рассказала, что в среду, 23 октября, она ушла на работу в девять утра. Уже спустя четыре минуты в доме произошло ЧП: Арчи играл с зажигалкой для барбекю и устроил пожар. Произошедшее зафиксировала установленная камера видеонаблюдения.

Огонь распространялся 20 минут, пока прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб не потушили его. Нанесенный дому ущерб оценивается в 60 тысяч австралийских долларов (около одного миллиона гривен). На время ремонта хозяевам придется съехать из дома, заново штукатурить помещения, покупать новые шкафы и кондиционер.

: segodnya.ua