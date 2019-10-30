В Україну йде значне похолодання та сніг

З 28 жовтня в Україні очікується суттєве похолодання. Температура повітря коливатиметься від +10 до 15ºC. В західних, частині північних та центральних областей очікуються короткочасні опади у вигляді дощів. На решті території без опадів. Про це повідомляє «Метео Фарм».

З 30 жовтня по 1 листопада стане ще холодніше. Денна температура на території України складе +2 … +9ºC. В південних, східних та центральних областях нічна температура буде у межах +1…-5ºC. В західних та північних областях місцями до 6-7ºC морозу. Незначні опади пройдуть у східних та південних областях. На поверхні грунту очікуються заморозки від 0 до -4ºC.

У сумській області 1 листопада можливий мокрий сніг. надалі, 2-3 листопада, температура повітря зросте на 2-3 градуси.

Протягом тижня переважатиме мінлива хмарність.

: agronews.ua

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